更多編輯台推薦新聞：
減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因
生活

減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪關鍵基因

iOS 13.1上線 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能
科技

iOS 13.1上線 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道
娛樂

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

鴻海工業富聯結合美商 製造智慧家庭平板

最新更新：2019/09/25 14:28

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海旗下工業富聯將與Qolsys合作，在美國威斯康辛州威谷科技園區，製造智慧家庭自動化觸控平板電腦IQ Panel。

Qolsys新聞稿引述工業富聯美國總經理傅富明指出，結合人工智慧和工業互聯網等智慧製造的能力，工業富聯可協助客戶開拓平台和市場。

Qolsys位於美國矽谷，提供家庭自動化和商業用安全等解決方案，包括7吋高解析觸控螢幕平板電腦IQ Panel 2 Plus產品。

鴻海集團持續在美國威斯康辛州興建6代面板廠，此外規劃興建智慧製造中心（SMC）以及高速運算資料中心（HPCDC），也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統等。（編輯：林興盟）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報