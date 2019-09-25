鴻海工業富聯結合美商 製造智慧家庭平板

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海旗下工業富聯將與Qolsys合作，在美國威斯康辛州威谷科技園區，製造智慧家庭自動化觸控平板電腦IQ Panel。

Qolsys新聞稿引述工業富聯美國總經理傅富明指出，結合人工智慧和工業互聯網等智慧製造的能力，工業富聯可協助客戶開拓平台和市場。

Qolsys位於美國矽谷，提供家庭自動化和商業用安全等解決方案，包括7吋高解析觸控螢幕平板電腦IQ Panel 2 Plus產品。

鴻海集團持續在美國威斯康辛州興建6代面板廠，此外規劃興建智慧製造中心（SMC）以及高速運算資料中心（HPCDC），也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統等。（編輯：林興盟）1080925