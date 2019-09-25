鴻海工業富聯 傳可望切入5G版iPhone金屬中框

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果明年是否推出5G版iPhone各界矚目，分析師預期，鴻海旗下工業富聯有機會成為5G版iPhone全新設計金屬中框受惠者之一。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，明年下半年新款iPhone為支援5G應用，金屬中框設計將顯著改變。

展望明年下半年新iPhone出貨表現，郭明錤預估新款iPhone在2020年出貨量可成長到8000萬支至8500萬支。相關功能可能包括全新外觀設計、支援5G、改善飛時測距（ToF）功能，增加擴增實境（AR）等。

從外觀設計來看，報告預估，明年下半年新款iPhone結構仍採用金屬中框與前後2/2.5D玻璃的設計，金屬中框表面取代目前的曲面設計。

在金屬中框分段設計、生產與組裝部分，報告預期將更複雜；此外供應商將在金屬中框上挖槽並注塑，有利配置內部天線時、降低金屬遮罩對高頻傳輸效率的負面影響；同時在挖槽上放置藍寶石或強化玻璃，保護注塑結構。

郭明錤推估，金屬中框與機殼單價將顯著提升，最高分別約增加50%到60%、以及40%到50%，包括工業富聯、可成與捷普科技（Jabil），將是最大受惠者。

郭明錤先前預估，明年下半年3款新iPhone都將支援5G，主要是蘋果併購英特爾（Intel）數據機晶片事業群後，會有更多資源可開發5G版iPhone。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。

從頻譜規格來看，分析師報告預估，明年下半年3款新5G版iPhone，有可能均支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段。（編輯：李信寬）1080925