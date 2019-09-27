台股盤中指數紅翻黑 台積電表現一枝獨秀

（中央社記者韓婷婷台北27日電）美股在不確定因素影響下回檔壓抑，亞股同遭衝擊。儘管台積電下半年旺季效應有撐，股價表現一枝獨秀，台股終究擋不住層層賣壓，指數盤中紅翻黑。

截至11時50分，加權股價指數下跌19.14點、為10852.85點、成交值新台幣693.59億元，市場預期台積電在蘋果（Apple）及華為（Huawei）7奈米訂單挹注下，下半年營收可望較上半年成長3成，帶動台積電今天股價再創歷史新高價272.5元，不過大盤卻難擋持續湧現的賣壓，從開盤9時4分最高10921.17點，1小時急挫80點，10時15分一度跌至10839.48點。

分析師表示，值得注意的是，以中小型股為主的櫃買指數本週跌勢相對較大，且自24日盤中見波段高點143.41點後，已經連跌4個交易日，今天跌幅更擴大至1%，表現相對弱勢。

分析師指出，外資雖自9月以來買多於賣，但在近期已經連續2個交易日賣超，所幸台指期未平倉多單部位仍有近5萬口、買權領先賣權也逾2.8萬口，短線中性偏多的態勢雖不變，但須提防後續操作有轉向的可能性。

法人則指出，近日美中貿易戰變數仍多，資本市場難免受到波及，加上台股逼本波反彈已逼近前波高點10994點及11000點整數關卡，在5日均量僅約1150億元的水準下，量能略嫌不足，下檔月線10806點是多頭亟需防守的支撐位置所在。（編輯：楊凱翔）1080927