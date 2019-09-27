台積電股價改寫新高 市值突破7兆元
最新更新：2019/09/27 09:46
晶圓代工廠台積電股價表現強勁，27日早盤一度達新台幣272.5元，創下歷史新高價。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠台積電股價表現強勁，今天早盤一度達新台幣272.5元，改寫歷史新高價，市值突破7兆元大關。
台積電積極衝刺先進製程技術，採用極紫外光（EUV）的增強版7奈米製程技術今年量產出貨，5奈米製程將於明年量產。
挾製程技術領先優勢，台積電接單暢旺，營運表現亮麗。在蘋果（Apple）與華為7奈米處理器訂單挹注下，台積電8月營收攀高至新台幣1061.18億元，創單月業績歷史新高紀錄。
研調機構IC Insights預估，台積電第4季7奈米製程比重可望達33%，下半年營收將較上半年大增32%，為業界水準10%的3倍以上。法人並看好，隨著5奈米製程量產，台積電明年業績成長可期。
台積電美國存託憑證（ADR）表現強勁，攀高至46.46美元，漲1.45美元，漲幅約3.22%，台積電今天股價也同步走高，早盤一度達新台幣272.5元，刷新歷史新高價，市值突破7兆元，達7.06兆元。（編輯：楊玫寧）1080927