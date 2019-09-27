外送餐飲衍生諸多爭議 親民黨籲政府速定辦法

（中央社記者劉冠廷台北27日電）台灣近年興起外送餐飲的服務，但親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天說，外送員的勞工權益、外送餐飲平台的管理及消費者權益保障目前皆無法可管，呼籲政府應儘速訂定相關辦法。

親民黨團今天召開「吃貨宅經濟，勞權與消費者權益誰來保障」記者會，李鴻鈞在會中說，熱門的外送餐飲平台，所產生立即性的問題至少有3部分，包括「消費者權益保障」、「外送員的勞工權益」、以及「新創產業的管理」。

李鴻鈞指出，雖然食品安全的責任多落在製作餐飲的業者本身，但外送平台也應善盡把關責任，篩選合格且具衛生安全的餐廳業者，甚至要求餐飲業者出具檢驗合格證明，否則消費者根本不知道外送來的餐飲是否衛生安全。另外，政府機關也應該擬定「宅配食品外送的定型化契約」，或是強制載明外送餐點逾時不候的處理方式，保障消費者權益 。

對於「外送員的勞工權益」部分，李鴻鈞說，平台業者對外送員有一定的約束性，對於外送員遲到、態度不佳有懲罰機制，就有指揮監督意味，應該依照民法中的482條所稱的「僱傭」關係，才有獲得完整勞工權益保障的空間。

李鴻鈞也提到，由於勞資關係定義不明，無法參加職災保險，外送員必須承擔巨大的風險，一旦發生交通事故，美食平台不需要為外送員事故負責。而外送員的自用車被做為營業用途，導致個人保險無法理賠，安全問題令人堪憂。

在「新創產業的管理」的部分，李鴻鈞表示，依照交通部公路法規定，這些新創平台必須註冊「汽車貨運業」，才能擁有外送宅配送餐的資格。依照配送的型態來看，這些平台配送的餐點並不是自家的產品，而是配送其他餐廳的餐飲，由於物流的態樣不同，因此必須另外申請註冊才能進行這項業務。

依照親民黨團調查的結果，李鴻鈞說，無論是UberEats、FoodPanda，截至目前都沒有依照規定申請，每次被查到開罰也不過新台幣5萬元到15萬元。

李鴻鈞強調，親民黨團並不反對新創平台的成長，但政府必須針對這些平台業者做出法規化的管理，今天所提到的種種爭議，都是因為這些平台沒有善盡企業應有的社會責任，政府也缺乏作為，呼籲政府必須即刻行動，不要總是等到發生事情時再來管理，屆時為時已晚。（編輯：楊凱翔）1080927