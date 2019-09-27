東洋9月回補智擎3000張 101年掛牌來首見

（中央社記者韓婷婷台北27日電）智擎生技董事長孫致中8月底法說會才為股價抱屈，大股東東洋9月馬上回補3000張股票，一口氣將持股拉升至17.64%，增加2.05個百分點，為智擎101年掛牌來首度回補持股。

東洋今天公告，於民國108年9月迄今，於公開市場取得智擎生技製藥股份有限公司普通股股票計3000張，取得後，對智擎持股比率從15.59%提升為17.64%。

東洋發言人張國江表示，會增加智擎持股主要是看好智擎後市基本面，加上最近股價相對委屈。

智擎股價受到去年大股東減持，加上經營權之爭衝擊，從2018年6月高點151元一路下滑，來到今年8月15日的61.9元低點；直到經營權落幕，加上8月27日新團隊首度召開法說會時，董事長孫致中一度為智擎股價抱屈，同時指出，大股東東洋不會再賣股，股價才見到止穩。

東洋今天主動公告回補智擎3000張股票，以實際行動捍衛股價，智擎近來股價也從波段低點61.9元回升到82.5元，波段漲幅逾30%。

智擎新任總經理胡宇方日前召開法說會時表示，將以安能得銷售、Hensify授權和增加新產線三大方向，力拚2025年成亞洲指標新藥公司。（編輯：張均懋）1080927