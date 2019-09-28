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北部山區雷雨不斷 員山子2天內2度分洪

最新更新：2019/09/28 15:26

（中央社記者廖禹揚台北28日電）受東北風及颱風外圍環流影響，經濟部水利署表示，基隆員山子繼昨天下午分洪約2.5小時後，因上游山區雨勢持續增強，今天下午再次分洪，也是今年第3次分洪。

受東北風影響，近期豪雨不斷，中央氣象局今天一早針對北北基等地發布豪雨特報，颱風米塔也在早上8時生成，預估朝台灣東方近海接近。

近期連續降雨，20日晚上為基隆員山子今年首次分洪，最大分洪量達每秒291立方公尺，並於21日中午結束分洪，長達15小時。27日及今天也連續兩天分洪。

經濟部水利署第十河川局表示，員山子分洪道27日下午2時55分開始分洪，最大分洪量達每秒59立方公尺，下午5時25分結束，分洪體積量達23.6萬立方公尺；今天則是在下午1時50分再次分洪，為今年第3次分洪。

水利署副署長王藝峰表示，今天中午後雨勢趨緩，目前未收到任何淹水災情警戒，但因颱風正在接近台灣，依氣象局預測可能在9月30日至10月1日最靠近，預估還有強降雨發生可能，水利署應變小組已三級開設，將配合颱風警報隨時提升警戒層級。（編輯：張均懋）1080928

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