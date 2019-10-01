看準消費力 好市多將在北台中展店

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）美式賣場好市多今天宣布聘營運部副總經理趙建華為台灣好市多新任總經理；此外，好市多看好大台中消費能力以及人口紅利，新門市將座落於北台中地區。

好市多今天發布新聞稿表示，委任營運部副總經理趙建華為新任總經理。趙建華從1996年在台創立之初就加入好市多，23年來累積實戰經驗及新穎想法，幫助賣場創造亮眼成績，也鞏固了好市多市場領導地位。

趙建華說，好市多看好大台中區的消費能力以及人口成長快速，第14家分店將落腳北台中，也是台中地區第2家門市，希望可深化市場，帶動周邊地區發展，也能分散台中店龐大消費人潮，提升賣場的購物品質。

他表示，好市多也規畫在嘉義店和新莊店新設加油站，盡力提供會員優惠價格，讓會員除了採買新鮮食材及日常用品，還可以順便加油。

好市多亞洲區總裁張嗣漢指出，趙建華2001年擔任高雄店長時，幫助高雄店由虧轉盈，2006年讓內湖店業績直衝，成為全台好市多店王，現在很多優秀的店長及高階主管都是趙建華一手帶出來的專業經理人，有信心由趙建華帶領台灣團隊。

趙建華指出，會努力發揮好市多宗旨，為會員提供高品質合理價格的商品及服務，將商場轉換成創造價值的賽局。（編輯：張均懋）1081001