保單活化上半年僅增34件 民眾轉換意願不高

（中央社記者劉姵呈台北1日電）根據金管會保險局統計，至今年上半年止，「保單活化」累計申請轉換件數共4691件，保單價值準備金轉換金額為15億7696萬元，與去年底相比，上半年只增加34件，顯示民眾轉換意願不高。

因應高齡化社會來臨，金融監督管理委員會保險局自2014年8月開放「保單活化」政策，目的就是為了讓民眾將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的健康險、長照險或遞延年金險，以支付高齡之後可能發生的醫療費、長期照顧費或退休生活支出。

保險局副局長張玉煇今天表示，「保單活化」自2014年8月開辦以來到今年第二季為止，共有9家保險公司開辦，累計申請轉換件數共4691件、申請轉換金額為15億7696萬元，業績排名前5名依序為新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及台銀人壽；另外其他承作的保險公司還有台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽與宏泰人壽。

保險局公布2018年底保單活化累計申請轉換件數有4657件，金額為15億6429萬元；也就是說，到今年到第二季為止，只增加34件，金額只增加約1267萬元。

壽險公司主管也表示，目前僅開放擁有已繳費期滿、特定終身壽險商品的保戶才可以申請辦理，保戶可能擔心保單轉換後，將來領不到長輩過世後留下的身故保險金；再者，保戶可以將手上的保單作活化的方式有很多，像是保單貸款、保單部分解約等，可能就不會優先選擇用保單活化的方式。

至於保單活化轉換險種排名與保價金金額，張玉煇也表示，前3名依序為健康險3923件、金額有12億1000餘萬元；第2名為長照險424件、金額為1億8900餘萬元；第3名為年金險344件、金額為1億7000餘萬元。

金管會主委顧立雄9月27日接受媒體訪問也曾表示，保單活化政策實施效果不好，因為許多民眾不想把過去高利率的保單，轉換成現在較低利率的保單，因此金管會也正在研議從降低保費、放寬轉換為實物給付保單、適格年金機制3大方向作放寬。（編輯：黃國倫）1081001