特選世代行動通訊報酬指數上陣 納10大通訊股

（中央社記者潘智義台北1日電）台灣指數公司表示，今天起發布「台灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」的盤中即時指數，每5秒計算發布一次；最新10大成分股包括中華電、聯發科、智邦等。

據台灣指數公司官網揭露資訊，特選世代行動通訊報酬指數為4887.48點，漲18.2點，漲幅0.37%。

「特選世代行動通訊報酬指數」依規則於每年4月定期調整一次，目前最新一期指數權重前10大成分股為中華電、聯發科、智邦、啟碁、中磊、智易、友訊、兆赫、眾達-KY、台揚。

台灣指數公司統計，將新選的成分股回測自2013年12月31至2019年6月28日期間「特選世代行動通訊報酬指數」績效，總報酬達61.17%、平均股利殖利率為4.78%，均優於大盤與通信網路產業表現，足以表彰台灣行動通訊整體投資績效。

台灣指數公司說明，編製「特選世代行動通訊報酬指數」，母體為國內手機中央處理器（CPU）的上市品牌廠，另自台灣證券交易所產業分類中「通信網路業」，選取全曜財經資訊公司（CMoney）指數彙編分類中屬「電子中游通訊設備」、「電子中游網通」、「電子下游電信服務」股票，依市值排序挑選出具流動性及財務穩健度10檔成分股編製指數。

台灣指數公司指出，台灣在行動通訊、資通訊及半導體產業有堅實的基礎，隨著行動通訊科技發展日新月異，數位生活日漸普及，相關公司股價受到關注。「特選世代行動通訊報酬指數」為證券商委託台灣指數公司客製化編製指數。（編輯：張均懋）1081001