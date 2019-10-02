戴德梁行：商辦熱度續旺 住宅陷入三方纏鬥

（中央社記者潘羿菁台北2日電）戴德梁行今天發布今年第3季台北市A級商辦大樓空置率為5.4%，較前季下降0.6個百分點，刷下10年新低水準，不過戴德梁行總經理顏炳立指出，純住宅陷入三方纏鬥，明年價量是觀察指標。

戴德梁行統計，以區域別來看，台北市A級商辦大樓當中，敦化民生區域下降1.4個百分點最多，指標性案件為台塑大樓都更案，由於都更在即，促使大樓內的企業紛紛轉而尋求鄰近商辦承租，讓該區域空置率進一步下降。

戴德梁行統計今年第3季土地交易量為新台幣881億元，累計前3季土地交易量達到2318億元，扣除地上權交易，前3季土地交易金額為2314億元，創下歷年同期新高水準。

主要貢獻來自於京華城標售案，中石化關係企業鼎越開發以372億元擠下興富發，以及世界明洙辦公大樓以63億元標售等。有趣的是，今年台中有3筆交易，單筆交易面積突破萬坪，成為熱門土地交易點。

至於租金表現，本季以內湖西湖段與舊宗段，分別成長0.7%、1%，每月每坪約1400元、930元，戴德梁行認為，由於內湖西湖段供給缺貨，後續租金仍可以往上漲。

顏炳立指出，2019年第4季土地交易將會是美麗結束，目前建商都在「備麵粉」準備推出各種建案，期待2020年持續春暖花開。

值得注意的是，戴德梁行提到，近期西門商圈備受關注，主要是美妝零售業寶雅將於本季進駐，另外，屈臣氏也在該商圈持續擴點，頗有美體藥妝產業在西門商圈引進新戰局的氛圍，有望推升西門商圈租金看漲，絲毫不受到陸客自由行禁令影響。

至於純住宅部分，顏炳立認為，目前預售屋與新成屋供給量增加，形成中古屋、預售屋與新成屋三方進行價格纏鬥，現階段估計今年度移轉棟數約28萬棟，有望年增2.8%，期望明年展現爆量氣勢，一旦價量齊揚意味著老百姓信心回升。

他強調，若要形容的話，純住宅就宛如是貓咪，「但是這隻貓咪就很想形塑成老虎」，才會產生房市一片榮景的錯覺，但實際並不然，因此純住宅市場仍要再觀察。（編輯：林孟汝）1081002