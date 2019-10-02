Titas下週開幕 四大主軸搶先揭曉

（中央社記者潘羿菁2日台北電）紡拓會今天舉辦台北紡織展（Titas）展前記者會，秘書長黃偉基揭示今年四大主題，機能、環保、智慧紡織與製造；其中，針織大廠旭寬將展出全球首家氣凝膠與纖維融合技術，技壓全場的企圖心強烈。

Titas預計7日起舉行為期3天展期，今年進入第23屆，13國家共計423家廠商參展，台廠當中包括遠東新、台塑企業、聚陽、儒鴻、旭寬、力麗集團與南緯等都會參加，屆時，台塑集團總裁王文淵與儒鴻董事長洪鎮海等業界大咖，有望出席盛會；由於台灣紡織業在機能紡織享譽國際，位居領頭地位，因此每年Titas展現內容，多半解讀為未來趨勢。

旭寬執行董事黃冠華表示，節能環保回收等題材向來是品牌青睞的項目，今年公司將展示氣凝膠新產品與可分解纖維產品，不僅象徵旭寬是追求環保的紡織廠，也呼應市場需求。

旭寬D立次方實驗室經理萬建欣解釋，氣凝膠是一種奈米分子，其功能在於強化保溫效果，由於成本高昂，目前普遍應用於航太產業，不過紡織業也有應用，多數是利用後加工塗布上去，讓機能布具有保溫效果，只是隨著水洗次數愈多、效果愈差，因此公司開發一種技術，將氣凝膠直接添加在纖維裡頭，讓效果永保在布料上，成為全球第一家商業化公司。

添加氣凝膠的布料，其成本將貴上2、3倍，不過因為保溫效果後，戶外品牌買單意願高。

黃冠華進一步提到，儘管中美貿易戰似乎讓許多廠商在中國產能遭到出口障礙，不過旭寬開拓當地內銷市場，加上越南接單暢旺，估計今年度營收有望挑戰300億元大關。

若旭寬業績順利達陣，不僅是台灣中下游紡織業第一家破300億元公司，也將擠下紡織股王儒鴻。

另外，台塑集團關係企業福懋展示利用漁網回收重新製成尼龍布料。福懋研發中心經理劉芳榮表示，隨著品牌客戶要求可回收材質比例，必須往上提升，福懋積極尋找各種可回收來源，最新技術則是用廢棄漁網，重新做成尼龍布料，將成為公司新成長動能。（編輯：張均懋）1081002