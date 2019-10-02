5G三共原則放寬 亞太電：頻譜非拿不可

（中央社記者江明晏台北2日電）NCC擬放寬5G「三共」原則，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻，但亞太電信董事長呂芳銘認為，5G頻譜還是非拿不可，也看好專頻專網有利鴻海智慧工廠布局。

亞太電信今天舉行股東臨時會，通過減資彌補虧損案及私募現金增資15億股案。針對私募是否已有對象？呂芳銘表示，將在11月初召開董事會，討論合理訂價事宜，隨後在15天內要完成首波私募資金到位，保障亞太電信5G投標合法。

鴻海、台鐵、台灣大等既有股東是否注資、是否會引進新的策略合作夥伴都受到市場關注，亞太電信總經理黃南仁表示，經營團隊目前暫時無接觸任何對象，訂價完之後會積極接觸相關有意個人或法人。

針對5G，政府首次開放電信業者「三共」（共頻、共網、共建），國家通訊傳播委員會（NCC）擬進一步放寬5G「三共」原則，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻。業界解讀，NCC此舉除讓未得標的業者也可參與5G市場，更是為台灣大與亞太電信合作開路。

呂芳銘認為，即使NCC開放業者沒有頻譜也能共網，但亞太電信仍認為，「5G頻譜還是非拿不可」。

黃南仁表示，3.5GHz頻段會是最競爭的，NCC同意投標前兩家一起談合作，或投標後談共頻，但目前沒有與任何業者談合作。

另外，政府是否設置5G企業專網專頻，引起電信業者擔憂取得頻譜成本不公。呂芳銘今天表示，站在產業界角度，所有企業都有使用電信網路，但如果有關鍵know how的業者如台積電、大立光等，可能不願意連上公網，更別說讓電信業者去蓋5G基地台，這種情境就需要私網頻譜，看好專網專頻有利鴻海的智慧工廠布局，且產業界從來沒說過不付錢，只是訂價會需要一個合理的機制，也必須讓電信業者同樣有申請資格。（編輯：趙蔚蘭）1081002