有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

（中央社記者江明晏台北3日電）有線電視業者紛推電視盒搶攻OTT市場，台灣電視盒業者OVO付費會員年增率超過250%，並重新定位為「串流電視平台」，除爭取國內市占，也盼攜手台灣內容夥伴搶全球商機，把餅做大。

有線電視市場競爭激烈，挑戰來自新興的OTT浪潮和市場版圖已占據一方之霸的MOD，也導致傳統有線電視收視戶數下滑；而面臨OTT浪潮，多家有線電視業者張開雙手，擁抱OTT服務，並與之結盟合作。OTT是over-the-top縮寫。

美國電影協會資料顯示，全球OTT串流影音訂戶數於去年正式超越有線電視，帶動新型態的串流電視服務興起。再加上今年4月台灣著作權修法封殺盜版電視盒，消費者的付費意願逐漸提升。

合法電視盒業者OVO今天宣布，付費會員年增率超過250%，正式轉型為提供硬體、軟體與內容的串流電視服務平台，近期新上架Warner TV、CN卡通等15個熱門頻道，跟既有夥伴愛奇藝與friDay影音的合作，都持續加大、加深，同時上線KKTV、myVideo兩大影劇OTT服務，吸引用戶眼球。

OVO創辦人吳有順表示，隨著串流影音普及，串流電視成為近年來發展最快速的電視服務類型，在美國、大陸等市場都已經相當發達。台灣由於內容起步較晚，加上之前盜版亂象干擾，到今年才終於開始步入正軌。OVO付費會員年增率超過250%，這只是剛開始而已，對未來充滿期待。

有別於傳統電視採用專網專線做法，串流電視透過WiFi或4G熱點等開放網路，在家裡各個地方、甚至帶到全台各地都能收視，同時也很容易將台灣內容帶到海外市場。OVO表示，依循台灣硬體先行模式，首批海外訂單已經出貨，希望接下來能跟台灣內容夥伴合作，共同爭取龐大的全球市場商機，一起把餅做大。（編輯：楊玫寧）1081003