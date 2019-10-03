楊金龍：歐日長期低利率 問題巨大卻易忽略

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美中貿易戰是影響全球經濟局勢的重要不確定因素，中央銀行總裁楊金龍今天指出，美中貿易戰是「黑天鵝」，但歐洲、日本長期低利率的狀況好比「灰犀牛」，是巨大卻容易被人忽略的問題。

央行日前曾在臉書粉絲團上，介紹探討經濟金融危機時，常用到的「黑天鵝」（black swan）與「灰犀牛」（gray rhino）等詞彙。

「黑天鵝」是形容發生機率極低、易被忽略的事件，具有不可測性、衝擊力道大，以及後見之明等三大特性；「灰犀牛」則指極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅，由於灰犀牛身軀龐大，給人行動遲緩、安全無害的錯覺，但若灰犀牛狂奔，將有爆發性的攻擊力，甚至引發破壞性極強的災難。

楊金龍今天出席立法院財政委員會，談及當前經濟情勢，他表示，美中貿易衝突、英國脫歐、中國的經濟金融狀況、地緣政治的不確定性，這些都是牽動全球經濟局勢的黑天鵝。

除了黑天鵝，楊金龍也看到了灰犀牛，他指出，從全球角度來看，「歐洲、日本，利率都已經下降了那麼久，這個情況會怎麼樣？」

國民黨立委賴士葆詢問，全球充滿經濟金融風險，會不會掀起另類的金融風暴，楊金龍回答，應該不會，但在全球經濟下降時候，是不是還要單獨仰賴貨幣政策的寬鬆，是大家必須思考的議題。

儘管經濟前景充滿不確定性，美中貿易戰促使部分廠商將產能移回台灣，且帶來轉單效應，楊金龍預估，轉單效應至少會持續2年，也就是今年和明年；從產業別來看，資通訊產業受惠較多，但傳產、機械業，仍受到貿易戰衝擊，表現不是太好。（編輯：張均懋）1081003