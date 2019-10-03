台塑集團與日商合資 推出淨水器試水溫

（中央社記者潘羿菁3日台北電）台塑化日前宣布與日本日機裝公司成立合資公司切入UV-LED市場，雙方合作首件產品推出淨水器，日前已在台塑購物網上架，由於不打廣告至今銷售僅20餘台。台塑化強調，還在試水溫。

台塑集團看好UV-LED應用於空氣過濾、水質過濾等殺菌市場的成長性，與日機裝公司（Nikkiso）首次合作開發淨水器。台塑化投資金額36億日圓，對方則是技術入股，雙方持股各半，由日機裝提供上游磊晶，交由台塑關係企業福懋科封裝，最後委託外部廠商設計做成成品。

雙方在2017年初宣布合資，直到去年7月正式成立福機裝股份有限公司，負責人為王文潮，公司登記實收資本額為1億元。

近期雙方合作開發產品淨水器，並於台塑購物網上架，相較於市面上銷售的淨水器，售價約新台幣2200元至3000元不等，台塑牌淨水器一台要價5999元，足足貴上一倍，加上採取低調銷售方式，截止目前銷售不到百台，僅20餘台。

台塑化表示，UV-LED壽命比一般螢光燈長，使用年限較久，低調銷售是測試市場水溫，畢竟過去台塑化擅長領域在於工業製造，如今開始接觸B2C市場，需要一點時間。

雖然淨水器目前處於「潛銷」期，不過這是台塑集團首次銷售自家出產的淨水器產品，目前關係企業例如台塑生醫主打家用清潔、保健食品與美妝保養，另有台塑有機農產品等，現在加入殺菌產品，銷售範圍逐步擴增。（編輯：張良知）1081003