蘋果傳明年推低價iPhone 鴻海工業富聯可吃補

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果可能在明年第1季推出新品，分析師預估，蘋果可能推出較低售價iPhone SE2，預估鴻海旗下工業富聯可望受惠機殼訂單，預估最快今年第4季到明年第1季開始貢獻營收獲利。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，蘋果將在明年第1季發售較低售價的iPhone SE2，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。

展望出貨表現，郭明錤預估2020年iPhone SE2出貨量可到3000萬支到4000萬支。

受惠iPhone SE2搭配的A13處理器與3GB LPDDR4X記憶體，因此蘋果內容與服務可順暢在iPhone SE2上運作。

從供應鏈來看，報告預估，工業富聯、可成與捷普科技（Jabil）可望受惠iPhone SE2機殼訂單，預估今年第4季到明年第1季開始貢獻營收與獲利。

報告指出，iPhone SE2對產業鏈的主要貢獻主要在於強勁出貨量，預估較高單價零組件供應商受益較大。其中機殼單價顯著高於其他一般iPhone SE2零組件、此外機殼供應商也可受惠明年下半年iPhone新機因支援5G採用更高單價機殼。

郭明錤日前也出具報告預期，明年下半年新款iPhone為支援5G應用，金屬中框設計將顯著改變。

他並推估，金屬中框與機殼單價將顯著提升，最高分別約增加50%到60%、以及40%到50%，包括工業富聯、可成與捷普科技，也將是最大受惠者。（編輯：楊凱翔）1081004