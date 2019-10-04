全台逾117萬身障者 金管會將修法推廣相關保險

（中央社記者劉姵呈台北4日電）根據衛生福利部統計，今年截至上半年，全台身心障礙者約有117.8萬人；為了使更多身心障礙者受到保障，金管會將修法，自明年開始，身心障礙傷害險、微型保險賣得好的壽險業者，可降低提撥安定基金。

金融監督管理委員會保險局將於近期開始預告「人身保險及財產保險安定基金計提標準」修正草案；其中一項為調高身心障礙者人身保險的「初年度保費新契約承保件數」個別級距，作為109年適用標準。

保險局今天向中央社記者表示，為了讓壽險業者積極推動與普及身心障礙者人身保險，使更多身心障礙者受到保障，因此修正相關草案；身心障礙者目前可投保的保單險種包括有人壽保險、傷害保險、健康保險及年金保險，到今年6月底有效契約有超過20萬件。

不過，保險局表示，這項修正草案主要是針對「傷害險」、「健康險」及「微型保險」的部分，作不同級距的調整，產險的部分則都沒有調整。

首先，壽險業者在承保身心障礙者「傷害險」、「健康險」部分，初年度保費收入或占率、新契約承保件數或占率的情形分成5級，草案將「調高」各級評等適用標準。

保險局官員舉例，108年新契約承保件數或占率要大於等於1500件或1%才可適用第一級評等，109年開始則變成3000件或1%才可適用第一級，是以「件數的提升」作為參考依據。

另外，壽險業者在承保「微型保險」部分，草案將新增109年度保險費收入適用標準，明定只要基準年度保險費大於等於新台幣500萬元；或基準年度保險費大於等於100萬元，且基準年度及其前一年度的保險費成長率均達40%，擇一情況就可以適用第一級評等，是以「總保費收入」作為參考依據。

金管會最新統計，自2009年7月開辦理微型保險以來，至今年上半年止，累計承保身心障礙者有8萬6864人，目前有超過10多家壽險業者開辦，包括台銀人壽、台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、宏泰人壽、元大人壽、全球人壽等。

壽險業者也表示，微型保險主要是照顧經濟弱勢及特定身分民眾，且因為大多為1年期的傳統型定期壽險及傷害保險，因不含生存或滿期給付設計，因此保費相對較其他傷害險便宜，頗受歡迎。

保險局也強調，明年開始，若上述保險賣得好有跳級，壽險業者就可以減少計提安定基金，降低提撥成本，將有助於業者為了努力達到較優惠的門檻，而去推廣相關保險。（編輯：趙蔚蘭）1081004