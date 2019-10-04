鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國媒體報導，鴻海子公司工業富聯原計畫在鴻海威斯康辛州廠區興建一棟具科幻外觀的玻璃球體建物作為資料中心，但在計畫發布當天就撤回。且工業富聯也非威州廠投資案簽約方。

威斯康辛公共電台（Wisconsin Public Radio）報導，鴻海設廠地點蒙特普萊森村（Mount Pleasant）的社區發展局局長舒茲（Sam Schultz）9月12日上午發布這棟9層建物計畫，但當天下午3時30分便再發聲明表示計畫暫緩，因鴻海想「探索更多設計選項」。

不過，鴻海繼續計畫在廠區興建另一棟外觀較傳統的建物「工業富聯智慧製造中心」（Fii Smart Manufacturing Center）。根據提案，這棟面積約26萬平方英尺（約2萬4200平方公尺）的單層建物包含製造、辦公室支援、封裝和收發等功能，預計10月中動土。

美國科技網站The Verge今天報導，這已非鴻海威州投資案改弦易轍首例。鴻海從一開始承諾興建一座2000萬平方英尺（約186萬平方公尺）的10.5代大尺寸面板廠，並獲美國總統川普盛讚是「世界第八大奇蹟」；隨後又和威州前州長華克（Scott Walker）簽訂空前高額的45億美元（約新台幣1391億元）補助協議。但之後卻將計畫縮減為興建一座規模小許多的6代面板廠，後來更似乎要取消整個設廠計畫，經川普一通電話才未成真。

報導還說，有段時間鴻海承諾要在威州建立其人工智慧（AI）8K（解析度面板）加5G（第5代行動通訊技術）產品生態系統。而鴻海8月已在威州廠區動工興建的工廠占地僅約100萬平方英尺，是原計畫的1/20，將用於生產小型面板、汽車控制器、伺服器和其他裝置。

然而報導指出，鴻海計畫蓋的新建物屬於鴻海子公司工業富聯（Fii），但工業富聯並不包括在鴻海和威州政府簽訂的合約。

一名威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）的發言人證實，工業富聯並非簽約方，因此若要符合補助條件，須修改合約並獲得批准。

The Verge向鴻海詢問合約問題及工業富聯在威州投資案扮演的角色，並未獲得回應。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081004