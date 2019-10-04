張忠謀談總經理學 業務行銷與技術一樣重要

（中央社記者張建中新竹4日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，業務行銷與技術一樣重要，因為沒有生意當然不會有利潤，會活不了，業務行銷是任何總經理都要學的。

張忠謀下午應邀出席清華大學企業大師講座，主講「總經理的學習」，包括威剛董事長陳立白、世界先進董事長方略、聯發科執行長蔡力行、創意總經理陳超乾與力旺總經理沈士傑等多位業界高層到場。

張忠謀一開場便說，今天要講的是自己的故事，因為一直以來演講都是講知道的東西。他先述說23歲進入半導體業，到成為德州儀器（TI）一個業務單位總經理的過程，這是他真正學習的開始。

張忠謀表示，他有技術背景，也有好幾年把新產品搬到生產線的經驗，比較缺少的是業務行銷。他說，幾十年後發現很多公司都相當輕視業務行銷，認為技術是最重要，這是不對的。

業務行銷與技術一樣重要，張忠謀表示，沒有生意當然不會有利潤，會活不了。他認為，業務行銷是任何總經理都要學的；其中，定價是張忠謀一直到退休最有興趣的部分。

張忠謀說，他曾在台積電內部說過，總經理最大責任，就是把外面的世界搬到公司裡面來，動員包括人才與財務等所有資源，來迎接外面帶進來的挑戰。

談到領導，張忠謀表示，領導有兩個要素，第一是要有凝聚團隊的能力，可以對同仁相當嚴格，不過，一定要公平，沒有私心；第二是要知道方向，如果不成功，同仁不會永遠跟隨。

張忠謀在接受提問時針對低薪問題表示，台灣是不是低薪，並不知道，但很多年輕人或中年人都相當快樂；若要繼續吵「低薪」問題，只是自找麻煩。

不過，張忠謀則為台灣公教人員薪水抱屈，尤其教師、教授的薪水太低。（編輯：張良知）1081004 1081004