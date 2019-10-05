台塑四寶Q3季報將出爐 法人不期待

（中央社記者潘羿菁台北5日電）台塑四寶將於8日公布自結第3季財報，法人認為，美中貿易戰造成客戶信心不足，以及大陸新增產能開出，內外夾擊獲利動能偏弱，必須仰賴股利收入，估計僅台塑單一家賺到2元。

台塑四寶將在8日公告9月營收並自結第3季財報，由於第3季向來是石化與電子產品出貨旺季，獲利狀況備受市場關注。

不過法人認為，單季獲利表現將不會太「驚豔」，主要是美中貿易戰陰霾籠罩，讓客戶信心不足，導致烯烴與五大泛用樹脂行情疲軟，售價利差自然不會太好。舉例來說，南亞主力產品乙二醇（EG），國際行情報價每噸約600美元，若以原料乙烯國際行情報價900美元估計，目前EG呈現負毛利。

儘管9月中旬有沙國原油廠遭到攻擊，帶動國際油價大漲，然而行情只有一天，對於油價與石化產品報價沒有拉抬效果。以北海布蘭特原油為例，第3季均價每桶61.96美元，比前季的69.08美元，跌7.12美元，台塑化很難賺到庫存時間差。

若觀察石化產品行情，以台化主力產品的苯乙烯（SM）為例，6月底國際報價為每噸1051美元，9月底則是緩跌至每噸1005美元；ABS則是在每噸1400美元附近盤整，顯見沙國無人機攻擊事件，對於石化產品市場難起漣漪。

此外，大陸煉化一體新增產能持續開出，包括恆力石化、浙江石化與恆毅汶萊，全為芳香烴系統，一旦全數進入稼動率滿載，對二甲苯（PX）跟純對苯二甲酸（PTA）報價將走跌，首當其衝就是台化。

目前法人估計，台塑有美國小金雞母認列獲利，多少可以抵消美中貿易戰負面影響，加上業外股利進帳，推估第3季每股稅後純益有望破2元，是台塑四寶當中唯一破2元的水準，南亞則是力拚1元，台化與台塑化則是1.5元至1.9元間，台化是否能站上2元大關，有待觀察。（編輯：鄭雪文）1081005