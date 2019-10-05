印度大型校園活動展出台灣精品 10萬人體驗

（中央社記者康世人新德里5日專電）為讓印度年輕人了解並愛用台灣精品，外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」2到5日參加印度理工學院德里分校大型校園活動，4天共吸引近10萬名學生體驗台灣精品。

代理多家台灣精品的行銷業者庫瑪（Rajinder Kumar）告訴中央社記者，台灣許多產品擁有高科技及實用功能，但價格合理親民，許多產品的創意是印度市場找不到的。因此在代理一項台灣產品後，又陸續透過貿協，找到許多優質台灣產品，希望推廣給印度民眾。

但庫瑪說，台灣產品優質，可惜很多擁有好商品的台灣廠商不願意投資在市場行銷上。印度市場很大，如果不做行銷，好產品很難映入消費者眼簾。他建議台商應向日本、南韓和中國廠商學習致力市場行銷，好的產品不應該因為沒有行銷而埋沒。

印度理工學院德里分校（IIT Delhi）每年都會在校園舉辦「集結地」（Rendezvous）大型校園活動，已有44年歷史，除邀樂團表演外，也匯集3C科技、舞蹈、戲劇、辯論、攝影及各種年輕流行文化展出，並且歡迎各校學生參觀，是新德里知名的大型校園活動之一。台灣精品今年是二度獲邀在這場活動設立台灣精品館。

負責執行這項展出的中華民國對外貿易發展協會表示，技嘉、微星、華碩等14家台灣知名品牌展出資訊通訊應用及智慧生活產品，4天吸引近10萬名學生體驗台灣精品。

其中，虛擬實境（VR）體驗及肩頸按摩器等台灣精品最受注目，吸引參觀者排隊體驗。貿協還透過互動抽獎及有獎徵答活動，讓更多印度學生認識台灣。

許多學生對台灣產品的高科技和創新功能，以及合理的價格，感到興趣，希望未來能擁有台灣精品；還有許多學生則希望購買台灣電競產品。

印度是全球人口最年輕的國家之一，每年約有100萬大專院校畢業生，是印度未來重要的中產階級。貿協希望多透過校園活動平台，協助台灣優質產品行銷，讓更多印度年輕人熟悉台灣，使用台灣精品。（編輯：馮昭）1081005