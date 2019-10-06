中油海外探勘有成 印尼礦區獲利5億美元

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）為提升自有油氣比例，中油持續在國外進行油氣探採，除了印尼礦區獲利逾5億美元外，預計澳洲普陸氣田第一船液化天然氣將在11月抵台，查德礦區估在年底前開始產油。

高雄市長韓國瑜去年競選時曾提及在太平島開採石油，不過，日前又改口否認太平島挖石油是他的政見，各界再度關注太平島的油氣資源。

由於台灣自產能源有限，大多必須仰賴進口，因此，中油長年推動油氣探勘，盼藉此穩定台灣能源供應，並分為國內陸域及海域探勘、以及國外探採等三大塊。

中油指出，扣除各項成本後，60年來國內外探採累積盈餘達約新台幣1200億元，近10年盈餘為新台幣124億元，收益有助中油發展並挹注國庫收入。

根據中油日前提交立法院報告，中油在印尼、厄瓜多、尼日、澳洲以及查德等國探勘以及開發生產。其中，中油印尼山加山加礦區合約已在去年8月屆期，礦區獲利超過5億美元；厄瓜多16號、17號礦區契約將分別在民國111、114年到期。截至今年7月，分別獲利5.52億美元、0.9億美元。

另外，中油持有尼日阿加德姆礦區20%生產權益，截至8月底已分得748萬桶原油。礦區合約將在民國132年7月屆滿，中油預計共分得1億桶原油；查德礦區預計在今年年底開始產油，在合約屆滿後，總計將獲得1000萬桶原油，都將穩定油源。

而中油投資的澳洲普陸氣田，預計第一船液化天然氣11月上旬抵台。

中油指出，國外探採開發成本及合作費用約新台幣1448億元，印尼、厄瓜多等礦區收益已達新台幣1444億元，未來若再納入澳洲、查德礦區後，收益會再持續增加。

至於在國內陸域，自民國48年起，中油曾在竹苗地區錦水、出礦坑、鐵砧山、白沙屯、台南新營、官田等油氣田探採，扣除開發成本及探採費用後，累積盈餘達新台幣1606億元。

國內海域部分，中油則是從民國57年起在台灣海峽進行石油探勘，並在新竹外海發現長康油氣田。之後，中油也曾在台灣海峽中線、太平島、台南盆地深水區進行探勘。

不過，中油目前僅在台南盆地深水區確認蘊藏天然氣60億立方公尺，但當前天然氣市場價格過低，不具開發價值。中油雖曾兩度赴太平島探勘，然而，所得資料均無法證實有油氣蘊藏，經濟部長沈榮津日前更在立院答詢時指出，「若太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來」。

中油表示，在國內海域探勘累積投入新台幣327億元，扣除成本後，合計國內陸域、海域盈餘約達新台幣1200多億元。（編輯：鄭雪文）1081006