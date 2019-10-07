更多編輯台推薦新聞：
新北77歲翁護道安 8年擦亮15萬面反光鏡
地方

新北77歲翁護道安 8年擦亮15萬面反光鏡

買隱形眼鏡應驗光試戴 太緊太鬆都傷視力
生活

買隱形眼鏡應驗光試戴 太緊太鬆都傷視力

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

商圈優惠開跑 行動支付可享現金回饋20%

最新更新：2019/10/07 18:12

（中央社記者廖禹揚台北7日電）為促進商圈消費及行動支付使用，經濟部與行動支付業者共同推出優惠活動，即日起至年底前只要到全國200多處商圈店家使用指定行動支付，即可享現金回饋20%等好康。

「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」活動今天正式開跑，只要到指定商圈使用「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi 拍錢包」等行動支付APP結帳，即可獲得多項現金或等值點數回饋優惠。

其中台灣Pay提供10月每筆交易現金回饋20%（單筆上限100元）、11至12月每筆交易現金回饋15%，週六加碼回饋20%（單筆上限100元）；街口支付每月1到7日提供隨機現金回饋15%至100%，8至31日則加碼回饋至20%（單筆最高50元）。

使用LINE Pay一卡通帳戶者，在中、北部商圈，每筆交易回饋15% LINE POINTS，在南部、宜花東及離島商圈，每筆回饋20% LINE POINTS，且單筆回饋無上限；Pi 拍錢包在全台商圈每筆消費回饋15% P幣，指定校園商圈每筆加碼回饋至25% P幣，若綁定Pi 拍錢包信用卡付款，可再享3.5% P幣回饋，回饋無上限。

不過，要注意的是，每一行動支付業者提供每人每月回饋最多1000元或等值點數（另行加碼方案不在此限）。儲值交易、菸品購買、繳費、轉帳及其他代收費用也不在回饋範圍內。

經濟部提醒，優惠方案僅在貼有識別貼紙店家適用，民眾也可至經濟部中小企業處官網查詢適用商圈（http://www.smeacommercialdistrict.tw/location）。（編輯：林興盟）1081007

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報