商圈優惠開跑 行動支付可享現金回饋20%

（中央社記者廖禹揚台北7日電）為促進商圈消費及行動支付使用，經濟部與行動支付業者共同推出優惠活動，即日起至年底前只要到全國200多處商圈店家使用指定行動支付，即可享現金回饋20%等好康。

「你消費．我回饋-商圈圈粉召集令」活動今天正式開跑，只要到指定商圈使用「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi 拍錢包」等行動支付APP結帳，即可獲得多項現金或等值點數回饋優惠。

其中台灣Pay提供10月每筆交易現金回饋20%（單筆上限100元）、11至12月每筆交易現金回饋15%，週六加碼回饋20%（單筆上限100元）；街口支付每月1到7日提供隨機現金回饋15%至100%，8至31日則加碼回饋至20%（單筆最高50元）。

使用LINE Pay一卡通帳戶者，在中、北部商圈，每筆交易回饋15% LINE POINTS，在南部、宜花東及離島商圈，每筆回饋20% LINE POINTS，且單筆回饋無上限；Pi 拍錢包在全台商圈每筆消費回饋15% P幣，指定校園商圈每筆加碼回饋至25% P幣，若綁定Pi 拍錢包信用卡付款，可再享3.5% P幣回饋，回饋無上限。

不過，要注意的是，每一行動支付業者提供每人每月回饋最多1000元或等值點數（另行加碼方案不在此限）。儲值交易、菸品購買、繳費、轉帳及其他代收費用也不在回饋範圍內。

經濟部提醒，優惠方案僅在貼有識別貼紙店家適用，民眾也可至經濟部中小企業處官網查詢適用商圈（http://www.smeacommercialdistrict.tw/location）。（編輯：林興盟）1081007