因應金融環境變化與挑戰 金管會提發展新策略

（中央社記者劉姵呈台北7日電）為因應金融環境變化及挑戰，金管會表示，未來將著重優化銀行財富管理措施、推動證券市場逐筆交易新制、協助保險業接軌IFRS17以及將資安納為申辦業務准駁考量，並作為經營管理績效指標之一。

金融監督管理委員會主委顧立雄將於9日到立法院財委會進行業務報告。

根據金管會提供的書面報告指出，為協助金融產業發展，同時兼顧金融市場穩定及消費者權益，金管會針對當前金融環境趨勢變化及挑戰，提出金融業未來發展的各項因應策略。

首先在銀行業方面，為吸引境外資金、滿足總資產逾新台幣1億元的高資產戶相關投資理財需求，金管會表示，將研議新財富管理方案，透過檢討鬆綁法規，並因應資金回台及國際情勢變化，盤點歷年各界建議。

再者，報告中也提到，證券期貨業方面，除了明年3月23日將上路的「逐筆交易」制度，以及明年下半年實施的「盤中零股交易」制度，為了因應交易人對商品多樣化需求及提供多元避險管道，金管會將督導期交所將「動態價格穩定措施」擴大適用範圍至國外股價指數期貨，以加強台灣期貨市場商品的價格穩定。

此外，金管會指出，目前已規劃「股東持股透明行動方案」，金融機構大股東在申報持股時，背後的實質受益人或最終控制權人，也要一併列入申報內容。

保險業方面，為提高財報透明度及可比較性，審慎評估及參酌國際實施經驗，推動保險業接軌IFRS17原則，以國際生效日後至少3年（2025年），作為保險業生效適用日。

金管會目前已責成保發中心籌組專案平台，協助解決接軌問題，並請各保險公司成立專案小組，按季提報董事會接軌準備進度等，以期順利完成接軌。

另外，為促進保險回歸到保障本質，金管會將檢討強化商品送審的利潤測試及銷售後管理機制，以確保商品利潤的合理性，並研擬獎懲機制，引導業者逐步調整商品結構，多銷售保障型商品等利率敏感度低的保險商品。

由於金融科技發展快速，包括純網銀、開放銀行、行動投保等業務正在推展，為加強金融業者對資安的重視，金管會已將「資安辦理情形」納為業者申辦業務准駁考量，以及作為存款保險、保險安定基金計提經營管理績效指標項目之一。（編輯：林淑媛）1081007