第3季營收走高 國巨股價創5個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨年底庫存天數可望降到70天，第3季營收創同期次高，今天早盤股價走堅，最高來到285元，漲3.2%，是5個月來波段高點。

國巨自結第3季合併營收新台幣103.13億元，季成長7.7%。法人指出，第3季營收是歷年同期次高。

展望第4季，國巨表示，客戶庫存已回復正常，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，將可望降低到70天。不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，公司對業績及營運仍審慎應對。

觀察國巨本身，美系外資法人日前指出，今年下半年積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格（ASP）穩健，預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕、部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨第4季業績持穩。

法人表示，從10月開始，低階MLCC產品營收表現可望翻轉，較去年同期成長，此外零組件、主機板組裝以及系統整合等方面需求強勁，顯示MLCC市況從第3季開始回溫；此外庫存高峰已過，中國通路商庫存水位回到正常水準。

觀察稼動率表現，本土法人日前表示，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月份MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。

展望國巨今年業績，法人預估有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會落在16元到18元區間，也是歷史次高。（編輯：鄭雪文）1081008