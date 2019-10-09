台股跌破萬一 顧立雄：平常心看待

（中央社記者劉姵呈台北9日電）受美國進一步制裁中國影響，美股道瓊指數大跌逾300點，台股早盤跌破11000點。金管會主委顧立雄表示，「萬一」只是數字，以平常心看待，中長期還是看國際經濟與貿易表現。

立法院財委會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、財政部次長阮清華、中華電信股份有限公司董事長謝繼茂就「純網銀評選自原訂開放兩張執照，公布遴選結果卻放寬至三家之依據，是否影響公平競爭問題；及純網銀監理原則與網路金融交易安全監管」進行專題報告，並備質詢。

會前媒體詢問台股8日好不容易攻上11000點，今天受到美股影響，陷入「萬一」保衛戰；顧立雄表示，「我想萬一關卡，就平常心看待吧！」他說，台股昨天主要是受到相關電子權值股帶動，加上殖利率不錯，轉單效應也有影響。

顧立雄說，中長期還是要看美中貿易戰引起國際之間相關經濟與貿易的表現，還有很多不確定的因素。

顧立雄強調，「萬一」只是一個數字關卡，但實際上還是要看後續的狀況；至於媒體詢問是否有備戰，他則說，美中貿易戰的變化只能隨時密切關注。

受美國制裁中國消息影響，美股道瓊工業指數8日大跌313點，台股今天開盤下跌40.38點，加權股價指數為10976.93點。（編輯：鄭雪文）1081009