台塑四寶財報欠佳 股價走跌

（中央社記者潘羿菁台北9日電）台塑四寶自結第3季營運概況，在營收與獲利均較去年同期衰退，今天開盤後四寶股價下跌，法人表示，市場早預期財報結果不太好，已經提前調節。

截至9時56分，台塑來到93.8元，跌幅0.53%，南亞下挫0.86%，來到69.2元，台化下跌1.14% ，來到86.9元，台塑化下跌0.51%，來到96.9元。

台塑四寶第3季營業利益181.95億元，較去年同期大幅衰退60.9%，季減22.7%，累計前3季營業利益683.86億元，年減55.3%，本業獲利形同腰斬。目前以台塑獲利居冠，前3季稅後純益341.74億元，每股稅後純益（EPS）5.37元，法人估全年有望站上6元，成為年度台塑四寶獲利王。

法人分析，第3季油價走跌讓石化行情失去支撐力道，本來就預期利差不好，展望第4季依舊獲利動能熄火，同時又少了股利收入，估計第4季台塑四寶營運狀況更差。

法人指出，去年第4季台塑化虧損約41億元，主要是當時油價重挫，庫存跌價損失吃光微薄利潤，目前只要油價維持在每桶57至59美元區間，相較於去年第4季，台塑化有望轉虧為盈。（編輯：楊玫寧）1081009