長假效應 台股跌破萬一關卡

（中央社記者潘智義台北9日電）美國商務部制裁中企消息傳出後，美股大跌逾300點，加上美中新一輪貿易談判將在國慶連假台股休市期間舉行，台北股市今天開低走低，連破11000、10900點兩道整數關卡。

加權指數終場收在10889.96點，下跌127.35點，跌幅1.16%，成交值新台幣1289.99億元。八大類股全面下跌，僅營建類股小跌，其他各類股跌勢明顯，尤其機電類股下跌1.43%，跌幅最大。

即將舉行法人說明會的蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4460元，下跌0.45%，才公布9月營收連兩個月創新高的玉晶光收在459.5元，大跌5.74%。

下週將舉行法說會的晶圓代工龍頭台積電收在282元，下跌1.57%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科昨天公布第3季歸屬母公司淨利22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，收在71.4元，大跌9.16%。

群益投顧分析師廖健佑表示，即便市場擔心美中貿易談判沒有正面結果，但已在市場反應，因此，若國慶連假結束後，下週一台股就算下跌，也並非翻空，之後指數仍有機會再上攻11000點「萬一關卡」。

廖健佑認為，台股今天下跌主要還是長假效應，但一般預期美國聯邦準備理事會還會再降息，不論是各國央行降息釋出的國際資金，還是香港反送中遊行後衍生的資金流向台股效應，或者台商資金回流投資台股，境外資金「錢進台股」，帶動的資金行情並未結束。

他指出，相對今年初台股行情大好，現階段輪動的走勢選股不易，股票不宜長抱，但若大立光、台積電兩大蘋概指標股法說會能帶來好消息，將可為接下來的電子股法說會許下願景，上演法說行情，選股就會比較容易。（編輯：楊玫寧）1081009