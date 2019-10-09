大立光：持續擴產 新廠房空間年底前用完

（中央社記者韓婷婷台北9日電）大立光今天舉行線上法說會，針對第4季展望，執行長林恩平表示，10月看來與9月拉貨動能差不多，11月就算下滑也不會太嚴重，目前產能是滿的，預計年底新廠房空間就用完。

大立光8、9月營收連創歷史新高後，林恩平表示，目前產能持續滿載，陸續有新產能開出，預計年底前新廠房的空間就會用完，新購入的土地中，其中3塊規劃蓋新廠房，但預計到2023年完工投產，現階段最重要的是優先將良率及效率拉升，其次再考量是否向外租賃廠房。

針對第4季展望，林恩平表示，目前產能是滿的，預計年底新廠房空間就用完。10月看來與9月拉貨動能差不多，11月營運就算下滑也不會太嚴重，能不能與10月持平仍要看客戶拉貨狀況，不過還是有些產品良率表現較差。

面對產能供不應求的問題，林恩平坦承明年度在接單上將會以價格為優先考量，產品仍以高規格及高單價為主，在生產排程上則考慮將較高階產品提前拉到上半年先行生產。

至於2020年手機光學鏡頭技術發展，林恩平表示，包括畫素、鏡頭數及片數的設計上都有見到客戶升級。

潛望式鏡頭則有機會採用G+P（玻璃加塑膠鏡片），目前傾向玻璃鏡片外購，如果不行就自己磨。從客戶需求看來，會考慮採用G+P的方案，主要大多是對熱的問題有較大的擔憂。

大立光今天公布第3季稅後盈餘新台幣85.65億元，季增30.76%，為單季歷史次高，單季每股盈餘（EPS）63.85元，雖大幅優於第2季的49.5元，但毛利率為69.1%，季減0.49個百分點，年減2.19個百分點，下滑原因是良率較差，另外，匯兌損失7.85億元，累計前3季每股盈餘為150.37元。（編輯：張均懋）1081009