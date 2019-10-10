國有非公用邊際土地不開發 讓黑琵野鳥有棲息處

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）國有地活化並非只有開發利用一途，財政部表示，日前已開會審查通過，將嘉義、台南合計452公頃國有邊際土地，交由保育團體認養，保留不開發，給黑面琵鷺及野鳥一個安心棲息之處。

財政部國產署表示，國有土地面積廣大，其中有不少位於海岸地區、濕地、埤塘或山區的邊際土地，基於促進生態保育，今年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，開放保育團體可來申請認養國有邊際土地。

國產署指出，開放認養後，陸續有高雄市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會來申請，申請地段集中台11線沿線的鹽田土地；其中高雄市野鳥學會申請認養嘉義地區共91公頃國有地，台灣黑面琵鷺保育學會則是申請認養台南地區361公頃土地。

國產署官員向中央社記者說明，一般國有地活化，目的都是開發利用，但保育團體認養國有地，目的反而是儘量不開發，維持當地自然面貌，頂多修補一些水利設施，或搭配引誘措施，吸引黑面琵鷺及野鳥到當地棲息。

舉例來說，高雄市野鳥學會申請認養地點，周遭佈滿許多光電設施，因此希望保留一塊地區，讓野鳥能安心棲息。國產署方面，只會要求認養團體協助巡查，確認當地是否有遭違法佔用情形。

國產署表示，日前已召開國有非公用土地環境保護審議小組審查會議，通過上述兩件認養申請案，預計最快10月底，國產署南區分署就會與兩個環保團體正式簽訂認養契約。

另一方面，為協助石虎保育，國產署藉由相互對比石虎出沒熱點及國有土地分布情形，於近日盤點出位於台中市、苗栗縣及新竹縣的8688多公頃國有地，並製成48處圖資及相關土地清冊資訊，提供給林務局參考，後續將依林務局規劃需求，與林務局合作共同媒合環保團體申請認養。

國產署表示，從今年5月開始，會以每半年更新一次的頻率，將沒有處分、利用計畫的國有非公用邊際土地資訊公開，提供各環保團體評選參考，希望以公私協力方式，結合民間資源，強化國有土地管理效率，並兼顧國有土地環境保護及生態保育。（編輯：蘇志宗）1081010