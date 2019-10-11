美中貿易談判傳佳音 亞股一片紅

（中央社香港11日綜合外電報導）美國總統川普昨天表示，正在進行中的美中高層級貿易談判「非常順利」，刺激投資人對談判進展抱持希望，亞洲股市今天普遍勁揚收高。

全球前兩大經濟體美國和中國昨天展開備受期待的新一輪貿易磋商，以解決雙方持續多時的關稅戰。由於開場傳出好消息，緩和外界對於談判可能提前結束的擔憂。

川普告訴記者：「我會說，我認為真的很順利。我們和中國有非常、非常好的協商。」

此外，有消息傳出川普將在白宮接見中國首席貿易談判代表劉鶴，增添市場樂觀氣氛。

由於美國先前以侵犯人權為由，對數家中國企業實施新的限制措施；加上有報導聲稱，北京在正式談判前已縮減願意磋商的議題項目，引發外界擔憂美中緊張似乎升溫。因此最新發展令交易商得以鬆一口氣。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「貿易戰的迷霧正在消散，取而代之的，是對貿易抱持的樂觀看法橫掃全球資本市場。投資人開始相信，隧道盡頭終將見到光明。」

另一方面，一艘伊朗油輪今天疑似遭到沙烏地阿拉伯飛彈攻擊，引發外界擔憂情勢原已緊張的波斯灣地區將再現原油供應問題。布倫特原油（Brent）價格一度應聲跳漲2.3%至60.46美元，西德州中級原油（WTI）價格也漲2.1%至54.69美元。

在能源類股走揚加持下，亞股今天全數收紅。香港股市收高2.3%領漲，東京股市收高1.2%，上海和雪梨股市皆收漲0.9%，首爾和新加坡股市皆收高0.8%，曼谷、雅加達和馬尼拉股市收盤全都漲超過1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081011