蘋果華為新機效應大不同 iPhone11帶動換機潮

相較於去年iPhone XS的市場反應，iPhone 11系列除了獲得網路聲量大幅成長，更扭轉去年負面評價高於正面評價的狀況。（意藍資訊提供）中央社記者韓婷婷傳真 108年10月12日

（中央社記者韓婷婷台北12日電）蘋果新機iPhone 11系列發表前批評聲浪不斷，但開賣後銷售卻超乎預期，蘋果並追加訂單因應需求；同時期發表旗艦新機的華為，則受困於Google不再提供手機應用服務，影響消費者購機意願。

蘋果新款iPhone 11 Pro系列搭配3鏡頭，因3顆鏡頭排列相當「顯眼突兀」，被網友戲稱為「三眼怪」，不少網友酸「太醜」，加上末代4G、創新不足等批評聲浪不斷，外界一度出現幾乎一面倒看衰銷售情形；但新機發表開賣後銷售卻超乎預期，帶動果粉新一波的換機潮。

有網友直白點出讓果粉起心動念換機的關鍵，除了價格外，就在「三眼怪」。有網友指出，「雖然不怎麼好看，但就是因為很顯眼，辨識度超高」，大家一眼就發現「你換新手機了！」換了新手機總不會希望朋友都無感吧，況且拍出來的相片好看更重要。

分析iPhone 11系列新機銷售優於預期原因，統一投信副總經理錢素惠認為，價格是第一要素，再來是iPhone 6用戶的換機等待臨界點已到，加上對明年第一代5G手機沒有太大的信心，今年iPhone 11系列新機提供的價格及規格相對具吸引力。

凱基投顧資深副總經理向子慧指出，新iPhone升級不加價是吸引消費者的重要因素；蘋果新iPhone雖然沒有太多驚喜，但罕見降價，除了3鏡頭辨識度高，且一般用戶最在意的「相機、速度、電池續航力、快充、價格」一次到位，有助刺激消費。

陸媒先前引述天貓數據報導，iPhone 11系列機種開賣當晚，數百萬消費者擠進天貓，一分鐘成交逾人民幣1億元，預售首日的銷售量比去年的iPhone XR成長335%，最受歡迎的商品為iPhone 11 Pro的夜幕綠，此款新機數度被搶空；中國網購京東商城蘋果新機預售首日銷量，也較去年飆增480%。

蘋果及華為2大手機品牌今年9月均發表旗艦新機，互相尬場的意味濃厚。不過華為受到美國禁令影響，Google不再提供華為手機應用服務，近期更傳出最新推出的Mate 30系列產品連後裝Google應用程式的方案都被堵死封殺，預料將衝擊華為在中國以外市場的銷售。

「OpView社群口碑資料庫」觀察分析iPhone 11在9月11日發表後一個月各大網路社群熱門文章聲量調查顯示，iPhone發表會當天引起近8萬則的討論高峰；而9月20日開賣後次日，馬上就有迫不及待的網友撰寫開箱文、提供心得體驗，迎來第2波聲量高峰。

至於華為新旗艦新機，網路討論聲量相對較少，進一步從討論的熱門文章來看，雖有網友在發表會後對Mate 30系列手機的規格表達期待，但超過一半的討論都集中在Google應用服務的支援議題上，甚至尋求是否有其他補救的安裝方式。OpView分析師涂婉婷指出，顯見Google服務存在與否，已是影響消費者在購買華為手機前不得不考慮的重要因素。

涂婉婷指出，相較於去年iPhone XS的市場反應，蘋果iPhone 11系列除了網路討論聲量大幅成長，更扭轉去年iPhone XS負面評價高於正面評價的狀況。分析各項討論面，以造型外觀獲得最大關注，3眼鏡頭照片釋出後，被網友瘋狂轉載分享，雖然對此造型反應兩極，但在鏡頭與攝影效能方面，卻是令消費者十分期待。

其次在價格上，相較去年iPhone XS系列令人咋舌的價格表，今年iPhone 11系列公布的價格對消費者更具說服力。

OpView進一步將網友提及要換機的討論文進行語意分析，發現前10大關鍵字中，以攝影效能提升最令消費者心動；另外，Pro系列的螢幕優化，成色上更豐富，也是讓人考量是否升等購買的原因之一。涂婉婷表示，除了規格之外，電信、門市、分期等詞彙代表價格、資費的考量，顯示蘋果新機的降價策略確實提升了觀望者的消費意願。（編輯：張良知）1081012