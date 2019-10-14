何壽川保釋金爭議 顧立雄：是否罰永豐金待調查

（中央社記者劉姵呈台北14日電）針對立委爆料永豐金前董事長何壽川於2017年6月銀行下班時間，提領金庫高達新台幣7500萬元的現金，違反內控內稽規定。金管會主委顧立雄今天表示，是否要開罰，要等銀行局決定。

立法院財政委員會今天上午審查中央政府總預算案，時代力量立委黃國昌爆料，金融監督管理委員會檢查局金檢時發現，何壽川於2017年6月16日晚上，從15個非本人帳戶中，提領現金高達新台幣7500萬元，隔天又存回帳戶，可否不留存查證紀錄；金融監督管理委員會主委顧立雄表示，從銀行內控內稽的要求來辦理，相關紀錄都應要留存。

黃國昌指出，何壽川把銀行金庫當成自己金庫，於銀行下班時間要求提領現金，是為了要籌措保釋金，後來沒有用到又存回去，但金管會檢查局在去年就已經金檢到，至今卻未開罰，質疑銀行內控內稽「螺絲鬆掉」。顧立雄表示，這個時間點來看應該是他上任前的事，不過若有違反內控內稽的情事，會請銀行局依照相關規定來處理。

金管會在檢查報告指出，2017年6月16日時，有一張姓交易人短期內自同一行員處、非本人帳戶提領或存入大額現金，異常交易行為未留存查證紀錄；且交易人與非本人帳戶的關係、資金流向未註明；且提領及存入的交易金額也超出防制洗錢的限額，金管會要求永豐銀應研議改善機制，強化防制洗錢及留存相關交易紀錄的完整性。

金管會檢查局局長王儷娟則說明，檢查報告今年已送到銀行局；銀行局局長邱淑貞也表示，因為內部有處理相關程序，目前還沒有看到這個案子，應該是承辦人員還在處理當中。（編輯：楊凱翔）1081014