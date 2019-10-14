自行車雙雄出貨週期不同 9月營收年增幅差異大

（中央社記者潘智義台北14日電）自行車雙雄巨大今天公布9月合併營收為新台幣60.11億元，較去年同期增加4.97%。美利達9月合併營收23億6177萬元，年增23.16%，兩家單月營收年增幅度差異大，主因出貨週期不同。

雖然巨大、美利達9月營收較去年成長幅度差異大，但兩大品牌1至9月營收較去年成長幅度卻相近。巨大統計，1至9月合併營收476.57億元，較去年同期增加5.13%。美利達統計，1至9月合併營收209億554萬元，較去年同期增加4.88%。

美利達表示，9月銷售9萬8532台，較去年同期成長6.98%。1至9月累計銷售81萬3157台，較去年同期減少11.33%，但因平均單價高，累計1至9月合併營收209億554萬元，仍較去年同期增加4.88%。

巨大說明，9月營收動能主要來自傳統自行車及電動自行車新車款上市，且捷安特歐洲、中國及亞洲其他市場都有不錯表現。

另外，由於巨大除為自有品牌捷安特生產自行車之外，也為其他國際品牌代工，出貨時點需配合客戶，美利達則以自有品牌為主。巨大多在3、4月國際自行車展前接單，新訂單出貨多自7月開始；美利達新訂單、新車出貨週期主要自4月開始。

美利達表示，今年9月出貨優於去年同期，主因去年電動自行車缺料，今年順利供料，使電動自行車出貨大增，帶動9月營收較去年大幅成長。（編輯：郭萍英）1081014