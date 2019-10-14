助攻太陽光電 2大面積國有地標租10/22開標

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）配合推動太陽光電政策，財政部國產署日前公告標租2宗大面積國有地標租案，分別位於台中市及嘉義縣，面積為3.3公頃及1.2公頃，競標底價訂為未來售電收入的3%，訂於10月22日開標。

財政部國產署主秘王彩葉表示，配合行政院日前拍板二期太陽光電2年推動計畫，目標在2020年將太陽光電裝置量提升至6.5GW（單位10億瓦），國產署盤點可用國有地，並以多元方式釋出，其中一環就是主動提供適當標租標的，供民間業者設置太陽能光電發電設備。

王彩葉說，截至目前已釋出兩批標的，首宗已在今年7月25日開標，釋出3案最終標脫2案，租期皆為20年。

其中一宗位於台南市善化區、面積約3130坪的標的，共有6封標單投標，熱度最高，最終由兆洋股份有限公司以「未來售電收入的8.03%」的競標價格得標，未來除履約保證金，得標廠商每年將以此計算支付年租金給國產署，估約新台幣62萬元。

另一宗首批標脫的高雄市標的位於美濃區，面積約3017坪，共收到2封標單投標，最終一樣由兆洋股份有限公司得標，以「未來售電收入的7.63%」的競標價格得標，換算年租金估為53萬元。首批唯一一宗未標脫的標的位於台中市后里區，面積達3.3公頃，推測可能因面積較大，造成業者態度較為觀望。

王彩葉表示，近日將這一宗台中大面積標的連同新一宗嘉義縣標的一起，作為第二批標的公告釋出，預計10月22日開標，租期一樣是20年，競標底價訂為「未來售電收入的3%」，由提出回饋比率更高者得標。

王彩葉說明，新釋出的嘉義縣標的，面積達1.2公頃，地點位於布袋鎮，屬於一般農業區鹽業用地。合計第二批台中及嘉義縣兩宗標地，基本設備裝置容量各為2240峰瓩及850峰瓩。（編輯：張均懋）1081014