野村：政策與低利環境有利 台股第4季看好

野材投信投資部副總姚郁如看好受惠轉單效應，台灣科技及電子產品出口增加，配合政策面及低利環境，台股第4季有機會再創佳績，聚焦5G、半導體、成衣製鞋及食品。中央社記者韓婷婷攝 108年10月15日

（中央社記者韓婷婷台北15日電）第3季台股基金績效排行前10名中囊括其中5名的野村投信，今天舉行第4季台股展望記者會，投資部副總經理姚郁如看好政策面及低利環境，台股有望再創佳績。

姚郁如表示，台灣IT產業出口美國在今年8月異軍突起見到20%的成長率，為2009年以來首見，美中貿易戰中全球供應鏈洗牌，台灣是站在有利的一方，帶動台灣出口由谷底復甦，台灣經濟成長率正緩步回升中，2019年台灣主要產業每股盈餘（EPS）預估衰退8.8%，明年大部份回到成長態勢，預估2020年主要產業EPS成長率達14.1%。

姚郁如表示，根據摩根大通預測，不論12月中美貿易之間的關稅有無繼續增加，全球GDP成長率都有可能在未來2季內觸底並開始反彈。雖然2019年全球製造業PMI仍在下滑，目前已接近10年內新低，存貨銷售指數也接近長期低點，但從各企業財報及存貨來看，數據已好轉，為未來台股提供反彈空間。

另外，境外資金鼓勵回台政策將逐步發酵，將促進企業於國內的投資，有助中長期投資與消費增長，姚郁如看好台股前景相對樂觀。

在產業焦點方面，姚郁如表示，半導體及5G產業依舊是焦點主軸，成衣製鞋、電動自行車（E-bike）、食品可望成為資金另類去處。

姚郁如分析，5G還沒有正式商轉，美中韓日有些城市試營運，美國與中國相關5G大廠的資本支出預估將會持續到2021年。5G時代會有很大的資料量傳輸需求，除了伺服器外，包括手機散熱、多鏡頭、高頻高速傳輸材料及全螢幕手機趨勢帶動的光學指紋辨識等產業都將是焦點。

自動化產業短期雖見到趨緩，但中長期是趨勢，其中台灣強項的工具機具競爭優勢，拉回整理是好的買點；電動自行車普及率遍地點火，相關受惠廠值得關注；大陸缺豬難解，台灣豬價有機會在區域性被拉上來，台灣飼料廠有利。（編輯：張均懋）1081015