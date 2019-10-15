躲貿易戰到越南 電電公會：成本高不可貿然搶進

（中央社記者吳柏緯台北15日電）美中貿易戰持續至今超過一年，不少在中國大陸投資的台商紛紛搶進越南躲避戰火，不過電電公會副秘書長顏素秋觀察，企業若從未在越南投資，貿然搶進恐會鎩羽而歸。

派駐在中國大陸長達6年的電機電子工業同業公會副秘書長顏素秋指出，分散風險成為近一年來，在中國大陸投資的台商不得不面對的課題。她舉例，有一家在武漢投資的台商，同時在台灣、越南都有投資設廠，在貿易戰爆發後，銷美國的訂單就轉到越南與台灣，銷中國大陸內需市場的則繼續由武漢的工廠負責。

顏素秋認為，在美中貿易戰之下，在中國大陸投資的台商，只要產品要銷往美國的，就一定要想辦法轉單。她進一步指出，有些能夠立刻將產線轉移的台商，主要是本來就已經在越南投資，在當地有土地、廠房，可以在短時間讓產線動起來；此外有一些本來沒有在當地投資的台商企業，則是靠著租土地、現成廠房，轉移生產線。

不過顏素秋不諱言，隨著這波避難潮由中國轉進越南的台商，確實遭遇了很大的困難，包含土地價格水漲船高造成取得不易、人力物力的投資成本過高。在這樣的情況下確實聽到一些企業鎩羽而歸，而且多是本來在當地沒有投資的企業。

台商回流的情況也正在發生，顏素秋以台商群聚的中國大陸昆山市為例，在當地投資的台商大多在台灣都有工廠，貿易戰爆發後，台灣的生產線能快速啟動並應對，分散風險。（編輯：趙蔚蘭）1081015