何壽川保釋金爭議涉洩密 金管會要永豐銀清查

（中央社記者劉姵呈台北15日電）針對立委爆料永豐金前董事長何壽川於2017年6月銀行下班時間，提領金庫大額現金爭議。金管會檢查局今天表示，金檢報告是密件，依規定均不能外洩，會請永豐銀清查是從哪個管道外洩。

時代力量立委黃國昌14日於立法院財委會上指出，金融監督管理委員會檢查局金檢時發現，永豐金前董事長何壽川於2017年6月16日晚上，從15個非本人帳戶中，分別提領現金共高達新台幣7500萬元，隔天又存回帳戶，並且還出示檢查報告意見及檢查報告編號。

金管會檢查局主秘林峯召今天表示，根據規定，金管會對金融機構的檢查報告屬於密件，除依法或金管會同意外，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第132條及其他相關法令。

林峯召表示，根據立委揭露的檢查報告來看，並不是金管會金檢報告的格式，「我們不知道委員是從哪裡拿到資料的，但看起來格式跟我們內部格式不同，不是從我們這邊流出去的。」

林峯召也強調，檢查報告的內容就是不得以任何形式去洩漏，他也指出，「包括受檢單位有哪些人可以看，內容都要做到保密規定，即便是吹哨者也不能外洩，應該是向金管會或內部單位檢舉。」

他說，根據規定，檢查報告是由檢察局送交給永豐銀董事會、總稽核；另外，可以看到檢查意見的人，包括董事長、總經理、總稽核或是指定的稽核人員，檢查意見案相關的業務主管、法遵和指定法遵人員、董事會和審計委員會。他說，有些人可以看部分，有些人則是可以看到全部的報告內容。

至於媒體提問是否會調查永豐銀的檢查報告是如何外洩，林峯召則說，會問一下銀行，不排除請永豐銀清查狀況，是從哪個管道外洩。

根據刑法第132條規定，非公務員因職務或業務知悉或持有國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，而洩漏或交付之者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金。（編輯：黃國倫）1081015