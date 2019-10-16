5G助攻 遠傳瞄準智慧物聯商機

（中央社記者江明晏台北16日電）遠傳電信今天起參與「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，以5G技術助攻，搶占智慧物聯商機，此外，遠傳再度聯手路易莎咖啡，打造數位複合店進駐新竹生活圈。

第二屆「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）今天登場，遠傳電信再攜手台灣雲端物聯網產業協會參與，現場展出「5G IoT」創新應用，包含電動車充電、智慧停車、AI智慧檢驗等應用。

遠傳與台灣雲端物聯網產業協會去年攜手成立5G IoT SIG，目標串聯上下游產業鏈，共創5G綜效，遠傳本次也聯手5G IoT SIG夥伴仁寶電腦，展出整合性5G通訊模組，突顯生態圈結盟優勢。

遠傳智慧交通應用展出情境中，「物聯網電動汽車充電平台」響應政府推動綠能低碳政策，鼓勵電動車產業發展，遠傳運用雲端與IoT技術整合市面上所有充電樁資訊，協助電動車上下游產業鏈業者擴大市場利基，民眾也能透過平台獲得充電樁資訊，有效解決電動車充電不便的痛點。

而且，遠傳「智慧戶外停車系統」預計年底將完成全台7個縣市、共計3萬個戶外停車格地磁偵測裝置，協助管理單位有效掌握各地車位周轉率，民眾也可以獲得更即時準確的停車資訊。

此外，遠傳於今年4月與路易莎合作推出電信首創數位咖啡體驗館「中壢實踐複合體驗門市」，自開幕以來，在來客數或電信銷售服務表現上，都呈現跳躍式的成長。

遠傳指出，相較於一般門市，複合體驗門市來客數可達5倍增幅，而電信門號與數位服務銷售業績也是翻倍的140%成長；遠傳今天並宣布再聯手路易莎打造「新竹站前複合體驗門市」。（編輯：郭萍英）1081016