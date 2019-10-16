華碩看好輕薄筆電需求 辦互動藝術展刺激買氣

電腦品牌廠華碩16日宣布結合雙螢幕筆電的互動藝術展開展，左起為演員林予晞、英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟、華碩聯合科技總經理林福能、新媒體藝術家王宗欣。中央社記者吳家豪攝 108年10月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠華碩輕薄筆記型電腦在台灣市占超過5成，穩居冠軍，今天宣布與曾任金馬獎和金鐘獎藝術總監的新媒體藝術家王宗欣跨界合作互動藝術展，看好將帶動買氣。

華碩以ZenBook Pro Duo筆記型電腦為靈感，透過雙螢幕跨越真實與虛擬的概念，與王宗欣共同策劃「ZenBook Pro Duo—映照美力互動藝術展」，即日起至10月20日在華山1914文創產業園區免費展出。

華碩聯合科技產品處長陳怡君在開展記者會說，採用雙螢幕設計的ZenBook Pro Duo自從8月上市以來，受到內容創作者的喜愛，華碩更於10月針對輕度內容創作者推出ZenBook Duo，預期在兩大機種的帶動下，華碩ZenBook輕薄筆電系列今年在台灣銷量將成長25%。

陳怡君表示，全球每年約有4000萬人屬於內容創作者，採用雙螢幕設計的輕薄筆電能滿足多工需求，而且方便攜帶，華碩相當看好這塊市場的潛力。

她也透露，華碩ZenBook系列在新台幣4萬元以上的高階機種寫下銷售佳績，今年1到9月銷量年增率超過122%；展望第4季，由於明年農曆春節過年較早，尾牙採購商機可能提前到今年12月發酵，仍看好市場需求。（編輯：林興盟）1081016