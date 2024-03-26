愛爾達創新板上市 董事長：手機看電視是獲利爆發點

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（中央社記者蘇思云台北26日電）新媒體公司愛爾達科技今天正式掛牌創新板上市，愛爾達董事長陳怡君表示，體育賽事市場屬於剛性需求，今年有巴黎奧運、年底有棒球賽等賽事，看好愈來愈多人熟悉OTT平台，用手機看電視將是愛爾達未來獲利的爆發點。

愛爾達科技今天在證交所資訊展示中心舉行掛牌上市典禮暨開盤儀式，由陳怡君攜手策略夥伴中華電信董事長郭水義、證交所總經理簡立忠等人共同出席，並跟愛爾達員工一同在上午9時鳴鼓開盤。愛爾達以承銷價50元正式在創新板上市，開盤後瞬間漲幅達56%。

簡立忠致詞時表示，愛爾達科技在2000年成立，從事數位頻道經營、串流影音服務提供、轉授權數位影音內容等業務，以新興數位網路通訊轉播技術為核心，引進4K、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與多視角新媒體轉播技術，成為台灣體育賽事轉播的市場先驅。

郭水義會後媒體聯訪時表示，愛爾達內容具備專業、精彩、育樂3大元素，中華電信透過MOD跟Hami Video平台，長期跟愛爾達合作，民眾因此可以欣賞運動賽事，很高興跟愛爾達合作走過第一個大平台，這次攜手邁向第二個證交所大平台，盼未來愛爾達聚集更多人才，打造更好的影視科技，提供更好的體育賽事與電影戲劇。

陳怡君會後受訪時表示，愛爾達是具科技DNA的新媒體，20多年磨一劍，這次到創新板也希望讓更多人認識MOD平台跟愛爾達。

陳怡君說，每次運動賽事都會是收視爆發點，台灣如果沒有非法的安博盒子，相信體育市場經濟規模會是現在好幾倍。大型賽事轉播要提前1到2年開始接觸，體育賽事市場是剛性需求，強調即時性，大小賽事都有各自的觀眾群，轉播上都要戰戰兢兢。

陳怡君觀察，隨著時間推進，營運模式、經濟規模產生變化，民眾收視行為也在改變，愈來愈多年輕人熟悉OTT平台，會用手機看電視，這塊成長反而是愛爾達新的獲利爆發點。今年初有國家美式足球聯盟、年中有巴黎奧運、年底大巨蛋棒球賽事，中華電跟愛爾達都不會缺席。

陳怡君回顧過去經驗，「運動賽事轉播必須打團體戰」，一場轉播後面還要考量轉播內容源頭、網路傳輸狀況、設備等因素，都需要充分備援，不然賽事關鍵畫面萬一碰到斷訊，「英雄也會變成狗熊」，因此團隊需要經驗、也要有能力即時調度，賽事講評也得具備客製化與本土化特性，才能講到觀眾心坎裡。

陳怡君表示，過去愛爾達跟中華電已經轉播過4屆奧運，相信想看奧運的觀眾都會打開MOD收看。今年巴黎奧運雖有時差，但相信在巴黎花都浪漫感跟科技導入下，會帶給觀眾很驚喜的體驗，有興趣者可鎖定7月下旬到8月中的巴黎奧運轉播。

陳怡君指出，愛爾達2023年9月新增愛爾達第四台，很多台灣地方賽事可以在愛爾達第四台播放，今年轉播巴黎奧運時，第四台可能會轉播中職，觀察現在4個頻道，其實也有互相拉抬效果，國內賽事也有不錯的收視表現。（編輯：林淑媛）1130326