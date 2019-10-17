盛群推出AI晶片 攻驗鈔機與車牌辨識市場

（中央社記者張建中台北17日電）微控制器（MCU）廠盛群今天宣布，推出首款人工智慧（AI）晶片產品，將切入驗鈔機、車牌辨識與工業檢測領域。

盛群今天在台北舉辦年度新產品發表會，一口氣展出11類共99項晶片產品。總經理高國棟表示，今年最特別的是推出首款AI晶片，適合影像鑑別與影像辨識相關應用。

高國棟指出，AI晶片第一階段將切入銀行貨幣驗鈔機，預計今年底或明年初量產出貨，AI晶片還將切入車牌辨識與工業檢測領域。

其餘新產品還有銀行智慧卡用的超低功耗8位元MCU、安防類的煙霧探測模組、觸控與近接感應類的電子門鎖、健康量測類的血糖儀、馬達控制類的人形玩具機器人與數位傳感器等。

盛群今年前9月營收新台幣33.63億元，年減8.47%，高國棟表示，主要是中國華南地區客戶因美中貿易戰影響需求減緩所致。

高國棟說，隨著客戶開始因應雙十一銷售旺季展開備貨，中國十一長假後，客戶需求開始回溫，第4季業績應可較第3季成長。

展望明年，高國棟表示，因美中貿易戰發展依然混沌不明，對明年景氣展望保守，預期將與今年相當；盛群明年將積極拓展亞太、中南美與歐洲等市場，強化市場結構。（編輯：鄭雪文）1081017