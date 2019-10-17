資安防護提升 是方機房通過DCOS認證

是方電訊技術處副總周衍（左）從SGS資深副總裁黃世忠（右）手上接過DCOS證書，成為台灣第一家獲此認證的電訊公司。（是方提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）是方電訊今天宣布，日前經由台灣檢驗科技（SGS）審核，獲資料中心機房維運標準（DCOS）驗證，成為台灣第一家獲得此項認證的電訊公司。

台灣近年陸續受到駭客集團攻擊，接連發生數起重大金融資安事件，關鍵基礎設施資安防禦的重要性不言可喻。是方電訊繼取得ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018四大資安驗證之後，日前經由台灣檢驗科技（SGS）審核，再次獲資料中心機房維運標準（DCOS）驗證。

是方總經理劉耀元表示，國際級專業機房服務的市場競爭日益激烈，能夠取得DCOS驗證，代表是方IDC經得起嚴格的資安考驗，就技術層面而言，透過系統強化管理追蹤，提供相對的共通性改善指引，能夠迅速降低潛在風險的發生；而多元化的業務組織選項參照，更能提供維運者將作業效能進行更有效率的提升，進一步確保企業客戶能獲得最高等級的資安防護。（編輯：鄭雪文）1081017