人工智慧物聯網展 仁寶攜手遠傳展示5G模組

（中央社記者潘智義台北17日電）迎向5G及物聯網時代，仁寶電腦今天表示，與遠傳電信合作參加台灣國際人工智慧暨物聯網展，展示5G模組、行動裝置、工業AR眼鏡及企業智慧製造。

仁寶說，與遠傳電信合作，成為5G物聯網（IoT）生態圈夥伴，以滿足工業環境下裝置互聯和遠端互動應用，共同以「5G先鋒隊」引領工業物聯網、智慧城市、車聯網產業鏈，全力布局5G商機。

仁寶指出，5G通訊模組及5G無線路由器等產品在台灣國際人工智慧暨物聯網展公開展示，並提供持續以創新的技術及團隊，提供客戶完美高速體驗的5G產品，創造未來革命性的移動通信產業應用。

仁寶電腦表示，針對5G技術及產品發展、因應智慧製造等多面向的產業應用布局，也布局多款行動裝置、工業擴增實境（AR）眼鏡，及企業智慧製造轉型對無線網路的應用。

仁寶擴增實境智慧穿戴裝置，提供智慧製造的實際應用最佳解決方案，AR眼鏡整合前置彩色鏡頭、高效智慧辨識系統，並整合直覺的手勢和語音的控制能力，真正達到釋放雙手、直覺式操作。企業用戶可透過客製化軟體整合應用，簡化產業工作流程、提升員工效率，並可更廣泛的應用於個人娛樂顯示、企業、教育、軍用、車用、工業等產業上。

台灣國際人工智慧暨物聯網展自10月16日至18日，於南港展覽館1館展出。（編輯：蘇志宗）1081017