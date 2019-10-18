看好寵物商機 國寶搶進寵物殯葬市場

（中央社記者潘羿菁台北18日電）殯葬業國寶集團指出，看好現代人對寵物後事重視度愈來愈高，衍伸出殯葬服務需求將增多，最快明年下半年推出「寵物樂園」，將打造如迪士尼樂園氛圍般的寵物陰宅。

此外，國寶集團董事長邵明斌提到，中長期公司發展方向，將規劃長期照護市場，不僅照顧長者生活起居，還能提供社交育樂等團體活動，塑造成快樂銀髮生活圈。此舉等於是，國寶從殯葬開始延伸到照護領域，串成一條龍服務。

國寶集團以北海福座寶塔起家，截至現在已供應9萬多座塔位，另外在南投、台南也有設立福座寶塔。邵明斌表示，今年為國寶集團成立30年，未來的30年業績要更漂亮，因此內部規劃進入長照市場，期盼打造長者樂齡圈概念，讓退休生活活得更有價值。

目前國寶位於台中大坑擁有土地，內部不排除將在當地設立類似養生村概念的長照機構。不過考慮到長照領域並非國寶專業領域，公司期盼可以先跟日本長照機構合作，透過結盟方式試水溫。

邵明斌直言，未來收費將會採取平易近人價格。

值得注意的是，寵物商機已從美容、醫療等領域吹向殯葬業，國寶坦言，北海福座鄰近空地正在興建「寵物樂園」，也就是，寵物土葬區域，最快明年下半年完工，屆時有望對外正式提供寵物殯葬服務。堪稱是為台灣第一家大型殯葬業宣示投入寵物市場。

目前台灣寵物殯葬業收費行情約在10萬元以內，預料國寶推出服務後，有望比照市場行情。（編輯：黃國倫）1081018