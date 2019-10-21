鋰電池研發拿諾貝爾獎 立委籲原能會組儲能國家隊

（中央社記者吳柏緯台北21日電）民進黨籍立委吳思瑤今天質詢原能會主委謝曉星時提醒，原能會應投入鋰電池相關的研究與技轉。謝曉星表示，目前有在進行鋰電池應用研究，同時也與中研院洽談合作。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星進行業務報告並備詢。

今年諾貝爾化學獎頒給研發鋰電池技術有功的3位科學家，由於謝曉星是機械工程背景，加上主要研究領域之一是燃料電池，因此「電池」意外成為今天立委質詢時的重點之一。

民進黨籍立委吳思瑤質詢時提到，今年諾貝爾化學獎的結果宣告了全球都應該投入鋰電池研發，因為鋰電池將為人類的生活帶來天翻地覆的改變。她引述雜誌相關的報導說明，鋰已經取代黃金、石油，成為現在最重要的礦產與新的研發技術。

吳思瑤進一步指出，去年原能會曾研發了一項固態鋰電池的技術，並獲得德國發明獎。當時宣稱這個技術可以量產、技術更加穩定、電池爆炸風險趨近於零、電力容量增加50%，而且在常溫就可以充放電。她強調，按照這樣的說法，原能會似乎可以獲得諾貝爾獎，因此要求謝曉星說明清楚。

對於「得諾貝爾獎」的說法，謝曉星說明，原能會是以鋰電池的電化學反應當作應用，然而3位諾貝爾化學獎得獎者是提出電化學反應的論述，引領後世的產研界依循，特別是日本學者吉野彰，長時間在產業服務，把自己的理念產業化。

謝曉星指出，台灣目前投入鋰電池研究的單位不止原能會，包含工研院與眾多學研機構都有在做這方面的研究，但他也坦言，在固態鋰電池發展的這一塊，原能會確實走得比較慢。

吳思瑤說，原能會應該要與中央研究院組成國家隊，因為中研院的儲能系統與全固態電池材料開發的相關研究也是致力在這個領域，讓台灣能夠不用在倚賴國外，並創造新創能源產業。

謝曉星表示，目前確實有在與中研院洽談合作，雖尚未有具體的模式，但他承諾會持續與中研院溝通討論。（編輯：林孟汝）1081021