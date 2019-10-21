台船拿下離岸風電首宗大型統包 力拚在地化

（中央社記者潘羿菁台北21日電）台船旗下台船環海今天與海龍離岸風電計畫簽署統包計畫，這是台灣首家企業拿下離岸風電大型統包商機，台船環海董事長曾國正表示，台船將會把在地化政策任務創造極大化，明年風電占營收比重有望逾1成。

「海龍離岸風電計畫」為加拿大商北陸能源（NPI）、新加坡玉山能源與日本三井物產聯合開發台灣彰化外海海龍風場二號與三號風場，簽約商「台船環海」是台船與歐洲比利時DEME Offshore合資的公司，市場預估總交易金額有望超過10億美元。

國營會執行長吳豐盛表示，經濟部支持台船跨足離岸風電海事工程，目前，太陽光電與風電是台灣能源轉型最重要項目，離岸風電才起步、蓄勢待發，也是台灣能源轉型重要環節，此外，政府也特別導入在地化政策，透過能源局與開發商協商，期盼離岸風電在地化。

吳豐盛更指出，台船環海取得海龍團隊的信賴，與協力商獲得離岸風電海事工程發展機會，「我們希望努力學習，合作夥伴DEME也努力地教」。

北陸能源總裁兼執行長Mike Crawley表示，海龍離岸計畫將是北陸與在地合作夥伴攜手邁進的指標案件。

玉山能源執行長陳聰華則說，當初與台船環海洽談合作時，當時離岸風電躉購費率是5.8元，現在卻下降，在價格大幅下調環境，相當需要台船在合理經濟條件持續推進，「今天簽署後，挑戰才正要開始」。

儘管陳聰華不願透露大型統包工程交易金額，不過市場預估至少超過10億美元。

曾國正表示，大型統包計畫是規模相當大工程，台船勇於承接是因為有很強夥伴歐洲DEME，DEME在離岸風電市佔率是第一名，經驗與技術相當豐富，未來將可以協助台船建置大型工程，台船將在製造與海事工程創造在地最大化。

曾國正進一步說，明年風電占公司營收比重有望跳至15%，將會是台船新成長動能，也因為風電需求增溫，今年底將會招募新人，估計200~300人左右。

海龍離岸計畫總裝置容量為1044MW，其中300MW適用躉購費率為每度5.6元，744MW則是2.5元，也考慮到高費率僅占總裝置容量28%，使得海龍整體投資金額更加審慎，啟動施工目標時程為2022年，2024年至2026年陸續完工。

台船環海簽訂的大型統包工程計畫，工作內容包括水下基礎及海底電纜EPCI統包工程（設計、採購製造、運輸與安裝），另再包含風力機運輸與安裝作業合併為一大型統包工程BOP計畫，為台灣唯一在地化統包工程。（編輯：鄭雪文）1081021