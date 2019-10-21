台船接單順利 曾國正盼明年營運谷底回升

台船董事長鄭文隆（左）與台船總經理曾國正（右）21日出席台船環海簽約儀式，曾國正表示，目前造艦與商船接單順利，期盼台船明年可以從谷底回升。中央社記者潘羿菁攝 108年10月21日

（中央社記者潘羿菁台北21日電）台灣造船龍頭廠台船今年第3季自結稅前盈餘達新台幣3482萬元，較去年同期轉虧為盈，展望未來營運，台船總經理曾國正表示，目前造艦與商船接單順利，期盼明年可以從谷底回升。

台船旗下合資公司台船環海今天與北陸能源、玉山能源，針對彰化海龍風場「海龍離岸風電計畫」舉行簽約儀式，台船環海拿下首件台灣離岸風電大型統包工程案，儘管開發商玉山能源與北陸能源不願透露交易金額，不過市場預估總金額至少10億美元（約新台幣306億元），有望替台船貢獻營收動能。

不過台船今年以來營運表現偏弱，單月自結連續半年呈現虧損，直到第3季稅前盈餘3482萬元，為2016年第2季以來首見正成長。

曾國正表示，受惠於造艦營收進帳推升台船營運轉好，另也有少部分離岸風電零件，例如水下基樁訂單挹注等，不過主要是造艦貢獻較大。

對於明年度展望，曾國正表示，現階段造艦與商船訂單接單順利，明年造艦占營收比重從12%增加至30%多，商船營收占比從8成降至5成以下，由於造艦是新台幣計價接單，也可避免受到匯率波動稀釋毛利，因此期盼明年度台船營運谷底回升。

另外，目前台船環海已陸續承接離岸風電相關訂單，曾國正指出，明年有望明顯貢獻，估計占營收比達到15%。換言之，以新台幣計價接單的訂單結構，造艦與離岸風電合計營收比逾5成。

明年國際海事組織（IMO）限硫令上路，第3季起油輪陸續進港安裝脫硫器，目前台船已承接8艘輪船安裝脫硫器，曾國正樂觀預期，後續還有12艘正在洽談中，毛利率至少一成。

台船今年前9月稅前虧損7.89億元，較去年同期稅前虧損25.27億元，已大幅改善虧損，今天股價午盤上漲0.45元，漲幅約1.67%，暫收在27.35元。（編輯：楊凱翔）1081021