財政部：foodpanda等兩大美食外送平台有繳稅

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）財政部今天表示，經初步了解，Uber Eats、foodpanda等主要美食外送平台，都有辦理稅籍登記並報繳營業稅及營所稅，只是開立發票情形有差異。

立法院財政委員會今天審查109年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預算，財政部長蘇建榮及相關單位首長受邀列席進行報告並備詢。

民進黨立委吳秉叡質詢時表示，美食平台因外送員車禍事故頻傳，近日受到各界關注，目前外送平台是否有繳稅，有沒有開發票，如果沒開，這樣稅掌握得到嗎。

財政部賦稅署署長李慶華解釋，根據初步了解，現在大型外送平台，如Uber Eats、foodpanda都有辦稅籍登記，並報繳營業稅及營利事業所得稅。

李慶華表示，其中，foodpanda在台灣設有公司，是比照一般公司辦稅籍登記申報繳稅，並開立發票，視foodpanda跟合作店家契約，來決定拿到的發票方式；大多數情形是餐費和外送費發票分開，消費者會拿到兩張發票。

至於Uber Eats，李慶華說，Uber Eats雖然是境外電商，但已辦理稅籍登記，雖然還沒開立發票，但依然有報繳營業稅及營所稅，至於是否有短漏報，會依照例行查核機制去檢視。根據財政資訊中心掌握，隨跨境電商開發票輔導期期將在年底結束，Uber eat預計會在明年元旦開立雲端發票給消費者。（編輯：林孟汝）1081021